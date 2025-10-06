26年成長率目標を10％に設定、財務省

ベトナム26年成長率目標を10％に設定、財務省経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計政策・法律・規制政治一般ＧＤＰ米関税から半年、ＦＴＡ活路 ＥＵ市場は越とインドネシア先行タイ経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制７～９月成長率8.22％、11年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計７～９月成長率8.22％、11年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計26年成長率目標を10％に設定、財務省ベトナム経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制経済３団体、バーツ高による輸出減退を懸念タイ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制ＩＭＦ、比の成長率予測を5.4％に下方修正フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制ベトナムの最新ニューステイクオフ：ベトナムに来て初めて長…ベトナム社会社会一般ペトロリメックス、運輸子会社を吸収ベトナム資源石油・石炭・ガス倉庫陸運海運空運台風、６日午前に北東部に上陸かベトナム社会災害各国・地域のトップ記事香港本土の塾が香港で違法営業かPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制タイ米関税から半年、ＦＴＡ活路PICK UP経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制ベトナムイオン、初の中型ＳＣPICK UP商業食品・飲料小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ