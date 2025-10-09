奇瑞集団の９月販売、15％増の28万台

中国安徽奇瑞集団の９月販売、15％増の28万台車両NEW国・地域中国安徽業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計吉利の９月販売、35％増の27万台中国浙江車両統計自動車NEWＥＶの零ホウ、９月販売は97％増の6.6万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬汽車の９月新車販売、初の４万台突破中国広東車両統計自動車NEW小米ＥＶの９月販売、初の４万台超え中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の９月販売、37％減の3.4万台中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの９月販売64％増、過去最高を更新中国上海車両統計自動車NEW中国の最新ニュースＢＹＤの９月販売、20年６月以来のマイナス中国深セン車両統計自動車NEW中国成長率、25年は4.8％に上方修正＝世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW理想汽車の９月販売、37％減の3.4万台中国北京車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港市建局が再開発補償見直しへPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾ＥＭＳ大手、米でそろい踏みPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWタイ鶏肉サハファーム輸出拡大へPICK UP食品貿易食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ