ＢＹＤの車運搬船、８隻目「JINAN」投入

中国深センＢＹＤの車運搬船、８隻目「JINAN」投入車両国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車海運貿易関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略長安汽車、車両購入税の段階的引き上げ提言中国重慶車両自動車政策・法律・規制財政広汽がフィンランドに進出、欧州３カ国目中国広東車両自動車ＢＹＤの車運搬船、８隻目「JINAN」投入中国深セン車両貿易自動車海運長安系の阿維塔、上海虹橋にイノベセンター中国上海車両自動車ＩＴ一般追覓の自社開発車、150億元超の受注獲得か中国江蘇車両自動車電機奇瑞汽車、ＥＶ組立工場が10～12月に稼働タイ車両自動車中国の最新ニュース中古車販売店、上期は７割超が赤字中国車両統計自動車上海外灘をライトアップ、交通規制も中国上海社会陸運海運観光社会一般イベント政策・法律・規制広汽がフィンランドに進出、欧州３カ国目中国広東車両自動車各国・地域のトップ記事香港北部都会区、開発加速に本腰PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント教育韓国ＢｔｏＢ自動運転で市場開拓PICK UP運輸自動車ＩＴ一般倉庫陸運更新ASEAN東南ア新車販売、タイ底打ちPICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ