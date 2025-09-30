水産品の「市場多角化」へ

マレーシア水産品の「市場多角化」へムスリム市場開拓で輸出拡大図る農水国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア日本食品・飲料農林・水産マクロ経済貿易イベント文化・宗教ＧＤＰ25年ＧＤＰ成長率は５％到達も、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計インフラ水産品の「市場多角化」へ ムスリム市場開拓で輸出拡大図るマレーシア農水マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産イベント文化・宗教豪財政、赤字転落も当初予想180億＄下回るオーストラリア経済マクロ経済財政小売市場、30年に２兆ドル規模 都市化、核家族化でトレンド変化インド商業統計小売りイノベーション指数100位、小口金融はトップカンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制ＡＭＲＯ、比の25年成長率予測5.6％を維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計マレーシアの最新ニュースＪＩＣＡが第三国研修、デジタル経済などマレーシア社会ＩＴ一般社会一般教育環境雇用・労務ポイ捨て犯に社会奉仕活動、来年１月からマレーシア社会社会一般環境政策・法律・規制10月の電気料金は6.5セン引き下げ、新制度でマレーシア公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港北部都会区、開発加速に本腰PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント教育韓国ＢｔｏＢ自動運転で市場開拓PICK UP運輸自動車ＩＴ一般倉庫陸運更新ASEAN東南ア新車販売、タイ底打ちPICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ