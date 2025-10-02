アジア【マーケット】為替 2025/10/02（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/10/02日本経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/10/02（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/10/01日本経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/10/01（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/09/30日本経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/30（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュース米中会談「大豆輸出議題」、トランプ氏投稿米国農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW日産の販売17％減、新型投入遅れ＝25年度上期日本車両自動車NEW比に国産ブドウ輸入解禁要請へ、小泉農相日本農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港国慶節の本土客は23万人PICK UP観光統計観光娯楽イベント政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾９月の新車販売は12％減PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWタイ域内のＥＶ電池供給網を強化PICK UP車両自動車環境イベント車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ