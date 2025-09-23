自給自足の確立、農業のＧＤＰ比率26％必要

インド自給自足の確立、農業のＧＤＰ比率26％必要農水国・地域インド業種農水関連タグインド農林・水産政策・法律・規制ＧＤＰ８月の成長率3.0％予測、台総院が電力消費で台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道ＩＭＦ、韓国政府に財政準則の必要性を強調韓国経済マクロ経済フィッチ、タイ格付見通し「ネガティブ」にタイ経済統計金融一般政策・法律・規制ＧＤＰ成長4.9％に上方修正、ＯＥＣＤ予測インドネシア経済マクロ経済統計自給自足の確立、農業のＧＤＰ比率26％必要インド農水農林・水産政策・法律・規制ノンバンクの車ローンは堅調に推移＝中銀インド金融自動車金融一般不動産インドの最新ニュースＥ25への移行、実証・認証後に 燃費低下の懸念払拭、道路交通相インド車両自動車二輪車政策・法律・規制車部品繊維ＡＢコットスピン、1.8億ルピー受注インド繊維繊維金融一般証券ＥＶウルトラバイオレット、事業拡大を計画インド車両自動車二輪車各国・地域のトップ記事中国「電動車乗り換え」初の縮小PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制香港シグナル10初の株取引、従業員はホテル泊もPICK UP経済マクロ経済金融一般証券空運観光社会一般災害台湾商業３業種、いずれも増収PICK UP経済マクロ経済統計自動車二輪車卸売り小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事一覧へ