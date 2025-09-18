25年の政府事業計画、経済成長率5.3％目標

インドネシア25年の政府事業計画、経済成長率5.3％目標経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ世界イノベ指数、中国は初の10位内に中国経済統計政策・法律・規制政府債務の対ＧＤＰ比、47.2％で過去最高韓国経済マクロ経済統計成長率6.5％に減速予測、米関税で＝ＩＭＦベトナム経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制25年の政府事業計画、経済成長率5.3％目標インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第27幕＞相対比較の世界線オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制インフラ投資が年末に向け加速へ、識者指摘中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資政策・法律・規制小売りインドネシアの最新ニュース重機ＵＴ、北スラの金鉱を5.4億ドルで買収インドネシア鉄鋼鉄鋼・金属鉱業証券新たに閣僚人事、大臣２人らを任命インドネシア政治政治一般国営石油、航空子会社の売却・統合を検討インドネシア運輸石油・石炭・ガス空運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港北部都会区とＡＩの推進加速PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般医薬品その他製造電力・ガス・水道金融一般不動産海運空運観光社会一般教育雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政外食・飲食更新台湾発電所トラブルで供給不安PICK UP公益電力・ガス・水道事件政策・法律・規制韓国米関税、日本15％で危機感PICK UP車両自動車政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事一覧へ