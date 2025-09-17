８月の輸出７％増、輸入10％減

インド８月の輸出７％増、輸入10％減対米輸出は前月比で14％減経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド米国マクロ経済統計貿易貿易統計インフラ投資が年末に向け加速へ、識者指摘中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資政策・法律・規制小売りNEW二輪・三輪車販売、８月は6.2％増中国車両貿易統計二輪車NEW６～８月の失業率3.7％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW関税影響で出勤調整、対象者が２週間で倍増台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月ＩＣＴ輸出11％増、同月最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWインドの最新ニュース８月失業率は5.1％、前月比0.1ポイント改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEWタタグループ商社部門、スイス企業と合弁契約インド経済マクロ経済貿易自動車鉄鋼・金属電力・ガス・水道ＲＣＣ、ケララ州で食品加工施設を建設へインド食品食品・飲料医薬品設備投資建設・プラント各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ