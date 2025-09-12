〔セブ通信〕バス高速輸送システム、25日開業へ

フィリピン〔セブ通信〕バス高速輸送システム、25日開業へ運輸国・地域フィリピン業種運輸関連タグフィリピン陸運関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕バス高速輸送システム、25日開業へフィリピン運輸陸運〔セブ通信〕セブランド、リロアンで用地取得フィリピン建設インフラ不動産建設・プラント〔セブ通信〕コルドバの淡水化施設、年内供給開始フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境〔セブ通信〕アーサランド、25億ペソで用地確保フィリピン建設不動産建設・プラント〔セブ通信〕国内初の浮体式メガソーラーが稼働フィリピン公益鉱業インフラ電力・ガス・水道環境〔セブ通信〕高速バス、９月に試験運行開始フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運フィリピンの最新ニュースやっぱりステーキ、ケソン市に比６号店フィリピンサービス食品・飲料外食・飲食〔クラクション〕世界のピザ店トップ50、比から２店フィリピン社会統計食品・飲料社会一般外食・飲食ＪＰドラゴンの男６人逮捕、比から強制送還フィリピン社会社会一般事件各国・地域のトップ記事中国８月の新車販売は16.4％増PICK UP車両貿易統計自動車香港人工島造成計画の棚上げ明言PICK UP経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制財政台湾緯創、米に1.4億ドル追加投資PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資政策・法律・規制更新各国・地域のトップ記事一覧へ