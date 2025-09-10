ナルミヤ、「プティマイン」を香港出店

香港ナルミヤ、「プティマイン」を香港出店日系企業進出商業NEW国・地域香港業種商業関連タグ香港台湾日本繊維小売り関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ナルミヤ、「プティマイン」を香港出店香港商業繊維小売りNEW高千穂交易、南部ベンガルールに初拠点インド経済マクロ経済貿易その他製造精密機器機械浄化槽のニッコー、ハノイに駐在員事務所ベトナム製造その他製造コネクタメーカーのケル、営業拠点を設立シンガポールＩＴ電子・コンピューターその他製造ＪＧＨグループ、ハノイにクリニックを開設ベトナム医薬保健医療グラフィット、電動二輪普及で実証事業へバングラデシュ車両自動車二輪車車部品香港の最新ニュース続伸、ハンセン指数は0.8％高＝香港株式香港金融金融一般大荒れ天気がイベント直撃 中止や延期、今夏10件以上に影響香港経済マクロ経済環境イベント事件災害香港とヨルダン、二重課税防止協定に署名香港経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港ベーカリーが「両ソウ飯」独自PICK UPサービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW台湾日系、先端材料で協業探る独自PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造イベントNEW韓国「日韓関係の鍵は日本側に」PICK UP政治マクロ経済政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ