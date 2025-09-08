台湾の輸出額、韓国を初めて上回る

台湾台湾の輸出額、韓国を初めて上回る経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾韓国マクロ経済統計貿易自動車統計８月ＰＰＩは2.9％下落、半年ぶり下げ縮小中国経済マクロ経済統計NEW台湾の輸出額、韓国を初めて上回る台湾経済マクロ経済貿易統計NEWプロトン８月販売1.5万台、過去３年で最多マレーシア車両統計自動車NEW８月新車販売19％減の６万台 日系シェア、８割前半で推移インドネシア車両統計自動車NEWＦＤＩ純流入額、６月は18％減の3.8億ドルフィリピン経済マクロ経済貿易統計財政NEW失業率、７月は5.3％に悪化 約３年ぶり高さ、大雨被害響くフィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW貿易統計中国の花輸出、24年は18％増の５億米ドル中国農水貿易統計農林・水産NEW８月の中小企業景況感、小幅改善香港経済マクロ経済統計NEW２Ｑサービス業収益指数、11業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産倉庫小売りNEW台湾の輸出額、韓国を初めて上回る台湾経済マクロ経済貿易統計NEW最大輸出先は８月も米国、首位が定着台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWバーツ高進行、４年ぶり高値 観光や輸出懸念、急伸は一時的もタイ金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW台湾の最新ニュースＴＳＭＣ８月売上高、過去２番目高水準台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW３大科学園区周辺の中古物件価格が下落、２Ｑ台湾建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般不動産NEW眼内レンズ奈米医材、米で２億円詐欺被害台湾医薬保健医療医薬品その他製造社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事香港ベーカリーが「両ソウ飯」独自PICK UPサービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW台湾日系、先端材料で協業探る独自PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造イベントNEW韓国「日韓関係の鍵は日本側に」PICK UP政治マクロ経済政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ