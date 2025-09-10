【ＪＣＣ便り】「タイ政治の読み解き方」に関する合同部会を開催

タイ【ＪＣＣ便り】「タイ政治の読み解き方」に関する合同部会を開催経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本イベント関連トピックス・特集・連載ＪＣＣ便りＪＣＣ便り【ＪＣＣ便り】「タイ政治の読み解き方」に関する合同部会を開催タイ経済イベントNEW【ＪＣＣ便り】流通小売部会・生活産業部会、タイ味の素工場を見学タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】建設部会、タイ経済に関する講演会を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】化学品部会・環境委員会・繊維部会、日本化学工業協会との合同事業を開催タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】ＪＣＣ三役、タイ要人に景気動向調査結果を報告タイ経済イベント【ＪＣＣ便り】７月繊維部会開催タイ経済イベントタイの最新ニュース生活費の半額補助、納税者の優遇を検討タイ経済社会一般政策・法律・規制NEW築いた帝国、崩壊の足音タイ政治政治一般首都圏鉄道20バーツ、関連法が上院通過タイ運輸インフラ陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港ベーカリーが「両ソウ飯」独自PICK UPサービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW台湾日系、先端材料で協業探る独自PICK UP化学ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造イベントNEW韓国「日韓関係の鍵は日本側に」PICK UP政治マクロ経済政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ