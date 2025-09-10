大統領、就職難や貧困への対策強調

インドネシア大統領、就職難や貧困への対策強調PICK UP経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載インドネシアで大規模デモインドネシアで大規模デモ大統領、就職難や貧困への対策強調インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制新財務相に５つの課題、富裕層課税などインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政17項目の短期的要求、完了３つのみインドネシア経済マクロ経済社会一般事件抗議デモ、結束呼びかける元早大生に脚光インドネシア社会社会一般教育国会副議長ら、学生代表と面会し謝罪インドネシア社会社会一般道路公団、首都高のゲート修復に７億円インドネシア経済マクロ経済インフラ建設・プラント陸運インドネシアの最新ニュース土地・建物税の徴収で弱者の保護必要＝国会インドネシア経済不動産政策・法律・規制財政NEW１米ドル＝１万6462ルピア（９日為替）インドネシア金融金融一般証券８月の二輪販売57.8万台、６カ月ぶりに増加インドネシア車両統計二輪車各国・地域のトップ記事中国中国企業の海外ＦＤＩが好調PICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制香港低空経済は6.6兆円規模にPICK UP経済マクロ経済その他サービス空運教育政策・法律・規制台湾輸出額、８月も大幅増続くPICK UP経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ