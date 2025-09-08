４～６月小売売上高３％減、節約志向高まる

マレーシア４～６月小売売上高３％減、節約志向高まる商業国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア卸売り小売り外食・飲食その他サービス統計自動車統計トヨタの８月販売、７カ月連続プラス中国車両統計自動車広汽集団の８月販売、８％減の13.6万台中国広東車両統計自動車乗用車の値下げ車種、１～８月に２割減中国車両統計自動車政策・法律・規制一汽集団の８月販売、3.7％増の28万台中国吉林車両統計自動車金融一般証券ホンダの８月販売6.4％減、下げ幅縮小続く中国車両統計自動車福田汽車の８月販売、22％増の5.1万台中国北京車両統計自動車マレーシアの最新ニュースペトロナス、ベンダー支援を積極的に推進マレーシア資源石油・石炭・ガスインフラ大型太陽光発電13件承認、総容量は1975ＭＷマレーシア公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ベルマツ、マツダのＳＵＶ２モデルを投入マレーシア車両自動車車部品各国・地域のトップ記事香港ライドシェア条例案を提出PICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制中国中国社がサッカー強豪に照準PICK UP経済マクロ経済自動車電機社会一般スポーツ台湾政府、住宅ローン規制を緩和PICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ