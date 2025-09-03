８月の商用車販売、主要４社がプラス成長

インド８月の商用車販売、主要４社がプラス成長車両国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車車部品統計貿易自動車統計千里科技の８月販売、2.7倍の1.1万台中国重慶車両統計自動車長安の８月販売25％増、４カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車賽力斯の８月販売８％増、５カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車車メーカーのＲ＆Ｄが拡大 主要上場社、25年中間に1.6兆円中国車両統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品福田汽車の中間期は88％増益、投資益拡大中国北京車両貿易統計決算自動車ＢＹＤの王朝ブランド、４カ月連続前年割れ中国深セン車両統計自動車貿易統計福田汽車の中間期は88％増益、投資益拡大中国北京車両貿易統計決算自動車民間サービス業ＰＭＩ、８月は53.0に上昇中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光８月のＰＭＩ、７カ月ぶり楽観圏に香港経済マクロ経済貿易統計製造業景気信号は７月も「青」、指数は下落台湾経済マクロ経済統計ＬＮＧ輸出先、４～６月も日本が首位堅持マレーシア資源貿易統計石油・石炭・ガス相互関税発動でも米国輸出は成長、製靴業界インドネシア製造貿易統計繊維その他製造政策・法律・規制インドの最新ニュース対中関係重視の首脳ら集結インド政治政治一般外交カリフ期のコメ収穫量、4635万トン見込むインド農水農林・水産対米貿易交渉、11月までの合意期待＝商工相インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港53校で小学１年クラスを削減PICK UP社会統計社会一般教育政策・法律・規制台湾ヤゲオ、芝浦電子買収に王手PICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券政策・法律・規制車部品タイタクシン派に下野の可能性PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ