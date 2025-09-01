首都の失業率改善、所得格差に課題＝知事

インドネシア首都の失業率改善、所得格差に課題＝知事経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計雇用・労務失業率首都の失業率改善、所得格差に課題＝知事インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW広がる格差、噴出する不満 デモ拡大で大統領火消し図るインドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般事件雇用・労務政策・法律・規制財政NEW福祉用具のナガヨシ、人材紹介事業を強化インドネシア経済マクロ経済雇用・労務ＶＩＣ州在宅勤務が革新を阻害＝配管大手オーストラリアサービスマクロ経済統計その他サービス雇用・労務政策・法律・規制女性の就業率、７年で２倍の40％にインド経済マクロ経済統計雇用・労務今年の住宅価格は３～５％上昇、美聯トップ香港建設マクロ経済不動産インドネシアの最新ニューステラドローン、ヤンマーと農業用販売で提携インドネシア農水農林・水産NEWフリーポート、石炭火力からガス発電に転換インドネシア資源鉱業電力・ガス・水道設備投資環境リチウム回収の可能性、仏エラメットが研究インドネシア鉄鋼鉄鋼・金属鉱業各国・地域のトップ記事香港域外労働者巡り飲食店を処分PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食NEW中国ＢＹＤの中間期、過去最高にPICK UP車両貿易統計決算自動車ＩＴ一般設備投資車部品NEW台湾現金１万元支給、立法院可決PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ