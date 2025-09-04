中国【中国自動車白書】車載電池業界24年の世界シェア約７割、ＣＡＴＬが圧倒車両国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2025中国自動車白書2025【中国自動車白書】車載電池業界 24年の世界シェア約７割、ＣＡＴＬが圧倒中国車両自動車その他製造車部品【中国自動車白書】商用車業界 電動化が加速、輸出拡販の動きも拡大中国車両貿易統計自動車【中国自動車白書】新興ＮＥＶ・テック系企業 ナタ汽車が脱落、自動運転の開発企業に存在感中国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品【中国自動車白書】賽力斯（セレス） 華為と協業、高級ＮＥＶで存在感中国車両自動車【中国自動車白書】零ホウ汽車 ステランティスと組み海外展開中国車両自動車【中国自動車白書】小米汽車（シャオミ） 35万台販売へ、生産体制整備急ぐ中国車両統計自動車ＩＴ一般電機社会一般中国の最新ニュース工業富聯、江西でスマート製造拠点２期着工中国江西ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造建設・プラント千里科技の８月販売、2.7倍の1.1万台中国重慶車両統計自動車平安保険、25年中間期は９％減益＝含み損で中国深セン金融決算金融一般証券保険各国・地域のトップ記事香港53校で小学１年クラスを削減PICK UP社会統計社会一般教育政策・法律・規制台湾ヤゲオ、芝浦電子買収に王手PICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券政策・法律・規制車部品タイタクシン派に下野の可能性PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事一覧へ