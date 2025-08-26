フィリピン【役立つ税務】第70回 invoiceの取り扱いについて（１）経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載役立つ税務役立つ税務【役立つ税務】第70回 invoiceの取り扱いについて（１）フィリピン経済政策・法律・規制財政NEW【役立つ税務】第69回 デジタルサービスに対するＶＡＴ課税（２）フィリピン経済ＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制【役立つ税務】第68回 デジタルサービスに対するＶＡＴ課税（１）フィリピン経済政策・法律・規制【役立つ税務】第67回 改正企業優遇法に係る歳入規則（第２回）フィリピン経済政策・法律・規制財政【役立つ税務】第66回 改正企業優遇法に係る歳入規則（第１回）フィリピン経済マクロ経済【役立つ税務】第65回 改正企業優遇法の施行細則フィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制財政フィリピンの最新ニュースローソン、比進出10周年 「日系」を前面にセブンと差別化フィリピン商業小売りNEWメトロパシ、鉄くず再利用で三井物産と提携フィリピン鉄鋼鉄鋼・金属環境酒造タンドゥアイ、１～６月純利益は91％増フィリピン食品決算食品・飲料各国・地域のトップ記事台湾ＡＩ特需で航空貨物好調PICK UP運輸統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター空運NEW韓国ビジネスパーソンに優先入国観光観光政策・法律・規制NEWタイ『ジュラシック』施設が出足好調独自PICK UP社会観光娯楽社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ