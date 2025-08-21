７月の空港旅客520万人、前年同月比9.7％増

香港７月の空港旅客520万人、前年同月比9.7％増運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港日本空運観光統計貿易貿易統計遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～７月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の１～７月中古車輸出、前年超え中国広東車両貿易統計自動車海運NEW７月の空港旅客520万人、前年同月比9.7％増香港運輸貿易統計空運観光NEW２Ｑの経常黒字は過去最高、輸出好調で台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEWミャンマーの一部検問所閉鎖、商務省が対応タイ経済マクロ経済貿易統計陸運外交NEW香港の最新ニュース小売大手ＤＦＩが人員削減か 「恵康」親会社、中間は赤字転落香港商業決算雇用・労務小売りNEW銀行の95％、フィンテック投資継続香港金融統計ＩＴ一般金融一般マークス＆スペンサー、旺角店を24日で閉店香港商業食品・飲料小売り各国・地域のトップ記事中国中国の抹茶、世界人気高まるPICK UP食品ＩＴ一般食品・飲料農林・水産設備投資卸売り小売り外食・飲食NEW香港小売大手ＤＦＩが人員削減かPICK UP商業決算雇用・労務小売りNEW台湾米政府「株保有」に懸念噴出PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ