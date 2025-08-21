レアアース磁石輸出75％増、中国７月

中国レアアース磁石輸出75％増、中国７月資源国・地域中国業種資源関連タグ中国その他製造鉱業統計貿易政策・法律・規制貿易統計深センの輸出額、１～７月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計レアアース磁石輸出75％増、中国７月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制輸出受注額、７月の過去最高 ＡＩ強く電子・情報が記録更新台湾経済マクロ経済貿易統計上期の石炭輸出、３年ぶり減 中印向け２桁縮小、低品位炭低調インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道「中価格帯」住宅の需要上昇 米関税、「低価格帯」市場に打撃かインド建設貿易統計不動産建設・プラント政策・法律・規制７月の対米輸出額10％減、自動車大きく落ち込む日本経済貿易統計自動車中国の最新ニュース小米、ＥＶは27年に欧州市場進出へ中国北京車両決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機参天製薬、中国同業から新薬の開発販売権中国医薬保健医療医薬品バイオ大幸薬品、上海の「クレベリン」販社を清算中国上海医薬保健医療医薬品小売り各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ