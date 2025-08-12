自動車産業を５年で世界一の規模へ、政府目標

インド自動車産業を５年で世界一の規模へ、政府目標車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品陸運マクロ経済ＧＤＰ国泰金の景況感指数、３カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計金融一般労働者の52％「生成ＡＩを業務に活用」韓国ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般ハノイ、30年に１人当たりＧＤＰ1.3万ドルベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制26年成長率見通し、ＢＭＩが4.1％に下方修正マレーシア経済マクロ経済貿易【税務会計】26年度予算前声明（１）マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第25幕＞よろめく米ドルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制インドの最新ニュース国営通信ＭＴＮＬ、865億ルピーの債務不履行インドＩＴＩＴ一般通信金融一般投資対ＧＤＰ比を35％に引き上げ必要、委員会インド経済マクロ経済貿易電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制ＢＭＷ、西ベンガル州でＭＩＮＩの販売開始インド車両自動車小売り各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ