上期の石炭輸出、３年ぶり減

インドネシア上期の石炭輸出、３年ぶり減中印向け２桁縮小、低品位炭低調PICK UP資源国・地域インドネシア業種資源関連タグ中国インドネシアインド石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道統計貿易貿易統計深センの輸出額、１～７月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計レアアース磁石輸出75％増、中国７月中国資源貿易統計その他製造鉱業政策・法律・規制輸出受注額、７月の過去最高 ＡＩ強く電子・情報が記録更新台湾経済マクロ経済貿易統計上期の石炭輸出、３年ぶり減 中印向け２桁縮小、低品位炭低調インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道「中価格帯」住宅の需要上昇 米関税、「低価格帯」市場に打撃かインド建設貿易統計不動産建設・プラント政策・法律・規制７月の対米輸出額10％減、自動車大きく落ち込む日本経済貿易統計自動車インドネシアの最新ニュースインディカ傘下、電気バスのＣＫＤ生産計画インドネシア車両貿易自動車電機陸運不動産パクウォン、スマラン市でモール着工インドネシア建設設備投資不動産建設・プラント観光小売り外食・飲食地方交付金が縮小、財政中央集権化の見方もインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事香港飲用水ブランド偽装の波紋拡大PICK UP社会食品・飲料社会一般事件政策・法律・規制韓国上場企業の２Ｑ営業益4.8％減PICK UP経済マクロ経済決算タイ車生産基盤で地域航空ハブへ運輸空運各国・地域のトップ記事一覧へ