生産者物価、７月は4.2％下落

タイ生産者物価、７月は4.2％下落経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計自動車統計トヨタの７月販売5.7％増、６カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW乗用車販売を再び上方修正 ＣＰＣＡの25年予測、輸出も伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW機械工業の上期生産額９％増、下期鈍化か中国製造貿易統計自動車その他製造機械電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEW上期の世界車載電池シェア、中国勢７割迫る中国車両統計自動車その他製造車部品NEW生産者物価、７月は4.2％下落タイ経済マクロ経済統計NEW鉱工業生産8.5％増、自動車など各分野好調ベトナム製造統計その他製造鉱業NEW貿易統計機械工業の上期生産額９％増、下期鈍化か中国製造貿易統計自動車その他製造機械電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制NEW乗用車販売を再び上方修正 ＣＰＣＡの25年予測、輸出も伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW生産者物価、７月は4.2％下落タイ経済マクロ経済統計NEW消費者物価、７月0.7％下落 下げ幅拡大、４カ月連続マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWコメ輸出量、４～７月は84万トン超ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWメキシコの鉄鋼輸入制限、苦境が深刻化マレーシア鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属政策・法律・規制NEWタイの最新ニュース自動車販売メトロ、今年は前年並み目標タイ車両自動車長安汽車、タイ市場に３年で８車種投入タイ車両自動車雇用・労務車部品サトー、ラベル製造の新工場を設立タイ製造その他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事香港キャセイが投資拡大、777型14機を追加購入PICK UP運輸決算空運観光NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】20％の数字だけでは測れない独自PICK UP経済マクロ経済貿易電子・コンピューター農林・水産雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交NEW韓国電池３社が２Ｑ決算で明暗PICK UP車両決算自動車化学一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ