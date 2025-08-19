マレーシア「ＡＩ国家」の実現目指す第13次マレーシア計画始動（下）PICK UP経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアＩＴ一般マクロ経済財政政策・法律・規制政治一般選挙社会一般関連トピックス・特集・連載第13次マレーシア計画始動第13次マレーシア計画始動「ＡＩ国家」の実現目指す 第13次マレーシア計画始動（下）マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政４つの柱と27の優先課題を設定 第13次マレーシア計画始動（中）マレーシア経済マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制財政未来志向の発展的５カ年計画 第13次マレーシア計画始動（上）マレーシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制ＧＤＰ高度人材のビザ更新率５割 経済貢献、年6400億円と政府試算香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＧＤＰ2.8％増に減速、４～６月タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制２ＱのＧＤＰ、2.8％増に減速 輸出は堅調も、観光低迷で消費減タイ経済マクロ経済全国80カ所で竣工・着工式典へ、総額７兆円ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制東南ア６カ国プラス成長、４～６月ASEAN経済マクロ経済貿易統計「ＡＩ国家」の実現目指す 第13次マレーシア計画始動（下）マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政マレーシアの最新ニュースＩＪＭ、ジョ州でデータセンター建設受注マレーシア建設ＩＴ一般建設・プラントテナガ、ＥＶ充電の非接触決済で３社と協力マレーシア車両自動車ＩＴ一般電機電力・ガス・水道金融一般環境アエムルス、中国企業のセンサー事業を買収マレーシア製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造精密機器各国・地域のトップ記事中国エンタメ・メディア業が伸びPICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア香港高度人材のビザ更新率５割PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制台湾原発再稼働、23日に住民投票PICK UP公益統計電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ