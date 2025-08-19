NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    「ＡＩ国家」の実現目指す

    第13次マレーシア計画始動（下）
    PICK UP
    経済
    国・地域
    マレーシア
    業種
    経済
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    第13次マレーシア計画始動

    ＧＤＰ

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー