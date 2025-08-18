NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    ４～６月ＧＤＰ成長率4.4％

    前期から横ばい、駆け込み輸出一服
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    マレーシア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー