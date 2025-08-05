本日のニュージーランド１行情報（１～４日付）

ニュージーランド本日のニュージーランド１行情報（１～４日付）経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済失業率本日のニュージーランド１行情報（１～４日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW２Ｑの雇用増加数8400人、製造・建設で増加シンガポール経済マクロ経済雇用・労務豪２ＱＣＰＩ、2.1％上昇 利下げ観測強まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制ＮＳＷ失業者、コロナ以降で初の20万人超えオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＷＡ、経済ランキング４期連続首位＝報告書オーストラリア経済マクロ経済統計設備投資政策・法律・規制財政小売り上海のＧＤＰ、１～６月は5.1％成長中国上海経済マクロ経済貿易統計オーストラリアの最新ニュース日鉄とブルースコープ、ＳＡ製鉄所買収準備オーストラリア鉄鋼貿易鉄鋼・金属建設・プラント環境NEWワイヤラ売却、ブルースコープ優位に他社敬遠オーストラリア鉄鋼鉄鋼・金属NEW本日のニュージーランド１行情報（７月31日付）ニュージーランド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事マレーシア未来志向の発展的５カ年計画PICK UP経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW中国新卒者が就職先に地方志向PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW香港チョンキン・マンションの今独自PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター不動産建設・プラント観光社会一般文化・宗教外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ