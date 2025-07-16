日本【マーケット情報】商品市況（2025年07月22日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年07月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース訪日外国人最速２千万人超、消費4.8兆円＝上期日本観光統計食品・飲料観光小売り米卸売物価2.3％上昇、伸び率予想下回る米国経済マクロ経済自動車食品・飲料小売り【マーケット情報】商品市況（2025年07月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事アジア消費低迷、なお最大のリスク独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW中国１～６月の就業者695万人、通年目標の58％PICK UP経済マクロ経済統計保険社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW香港キャセイの６月旅客、25％増の230万人PICK UP運輸統計空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ