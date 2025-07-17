４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい

香港４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済NEW４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪６月の失業率、4.3％に悪化 失業者数は５％増オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW６月就業者18.3万人増、サービス業けん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食経済成長率を下方修正、米関税への懸念でマレーシア経済マクロ経済貿易その他製造金融一般貿易統計石油消費量が減少、下期に落ち込み拡大も中国資源貿易統計石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW米企業７割「中国製造コスト上昇」、関税で中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW中小景況感が一転悪化 関税政策が影響、内需鈍化も重し中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年成長率予想は3.05％、中経院が上方修正台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW汚職防止対策の強化、投資貿易産業省に提言マレーシア経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制NEW香港の最新ニュース休校判断、総括して今後に反映＝行政長官香港社会社会一般教育政治一般政策・法律・規制災害中国老舗飲料の健力宝、香港に地域統括会社香港食品食品・飲料NEWすしチェーン「争鮮」、しゃりの扱いが物議香港サービス食品・飲料社会一般外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国中小景況感が一転悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港３ＣＯＩＮＳが香港進出日系企業進出独自PICK UP商業小売りNEW台湾ＴＳＭＣ、25年予測上方修正PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ