豪６月の失業率、4.3％に悪化

オーストラリア豪６月の失業率、4.3％に悪化失業者数は５％増経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務失業率一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済NEW４～６月の失業率3.5％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪６月の失業率、4.3％に悪化 失業者数は５％増オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW６月就業者18.3万人増、サービス業けん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務６月の主要経済指標、鉱工業が好調推移中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食経済成長率を下方修正、米関税への懸念でマレーシア経済マクロ経済貿易その他製造金融一般オーストラリアの最新ニュースエミレーツ航空、宅配便事業を豪でも開始オーストラリア運輸貿易陸運空運NEWカンタス、シドニー空港で発着枠36％確保オーストラリア運輸空運NEWピーボディーＱＬＤ探鉱買収、日系も出資かオーストラリア資源石油・石炭・ガス各国・地域のトップ記事中国中小景況感が一転悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港３ＣＯＩＮＳが香港進出日系企業進出独自PICK UP商業小売りNEW台湾ＴＳＭＣ、25年予測上方修正PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ