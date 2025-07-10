25年の成長率6.9％、ＵＯＢ銀が予測引上げ

ベトナム25年の成長率6.9％、ＵＯＢ銀が予測引上げ経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムシンガポール金融一般マクロ経済貿易ＧＤＰ一行ニュース（９日付）中国経済マクロ経済NEW25年潜在成長率1.94％、構造改革の遅れで韓国経済マクロ経済統計NEW25年の成長率6.9％、ＵＯＢ銀が予測引上げベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW政策金利2.75％に引き下げ ２年ぶり水準、「予防的措置」マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW米関税発動なら経済揺るがす 雇用に打撃、東南ア団結できずインドネシア経済マクロ経済貿易統計食品・飲料繊維農林・水産雇用・労務外交NEW中小企業の閉鎖リスク続く、カシコン予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース脱炭素「公正な移行」支援、総額１兆円超へベトナム公益電力・ガス・水道NEW医療ＩＴエクセルクリエイツ、販売本格化ベトナムＩＴＩＴ一般保健医療NEW世帯事業者、推定課税廃止で年収別に分類へベトナム経済社会一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港皇崗で実質的「両地一検」PICK UP運輸インフラ設備投資陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾米との関税交渉、各界が注視PICK UP経済マクロ経済貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEW韓国グーグルと韓国ブランド協業PICK UPＩＴＩＴ一般小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ