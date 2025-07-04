ＮＺ６月新車３割増、今年２番目の販売数に

ニュージーランドＮＺ６月新車３割増、今年２番目の販売数に車両NEW国・地域ニュージーランド業種車両関連タグニュージーランド自動車統計自動車統計千里科技の６月販売、２倍の１万台中国重慶車両統計自動車NEW長安の６月販売4.5％増、２カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEW江鈴汽車の１～６月販売、８％増の17.3万台中国広西車両統計自動車NEWＢＹＤの王朝ブランド、２カ月連続前年割れ中国深セン車両統計自動車NEW福田汽車の６月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、１～６月は18％増中国広西車両統計自動車NEWオーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕トランプ関税、豪は例外扱い受けられず？オーストラリア政治貿易政治一般政策・法律・規制外交NEW〔政治スポットライト〕ウォン外相、岩屋外相や米国務長官と会談オーストラリア政治軍事外交テイクオフ：家の内覧を行う際、日本…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国高まる「露酒」人気PICK UP食品統計食品・飲料社会一般小売りNEW香港本土車の乗り入れを11月開始PICK UP運輸自動車陸運観光政策・法律・規制小売りNEW台湾中国資本の買収に懸念浮上PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ