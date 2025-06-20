日本【マーケット情報】商品市況（2025年06月20日午前時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年06月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース【マーケット情報】商品市況（2025年06月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般車関税10％、航空分野ゼロ＝米英貿易で最終合意米国経済貿易自動車その他製造精密機器農林・水産空運政策・法律・規制ＡＩで従業員削減の可能性、米アマゾンＣＥＯ米国ＩＴＩＴ一般雇用・労務各国・地域のトップ記事中国ネット通販年央セールが伸びPICK UP商業マクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス社会一般イベント政策・法律・規制小売り香港貿発局、輸出の減速を予想経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制台湾樫山、台中の第２期工場完成独自PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター化学一般その他製造設備投資雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ