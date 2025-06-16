大連で２件の文化観光投資、約20億元

中国遼寧大連で２件の文化観光投資、約20億元観光NEW国・地域中国遼寧業種観光関連タグ中国建設・プラント観光マクロ経済設備投資スポーツ中国の最新ニュース小売売上高が１年半ぶり伸び ５月の主要経済指標、政策効果で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW５月のエネルギー生産、原炭は4.2％増中国資源統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEWＢＹＤ、Ｕ―21欧州選手権に大会車両提供中国深セン車両自動車スポーツイベントNEW各国・地域のトップ記事中国小売売上高が１年半ぶり伸びPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港キャセイグループ100路線にPICK UP運輸空運NEW台湾為替に加え中東情勢も注視PICK UP金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般不動産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ