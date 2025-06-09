李在明政権への期待低調

韓国李在明政権への期待低調国民求める「経済回復」達成が鍵PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済政治一般関連トピックス・特集・連載韓国の政局混迷韓国の政局混迷李在明政権への期待低調 国民求める「経済回復」達成が鍵韓国経済マクロ経済政治一般NEW「人脈築き持続的な関係を」 李政権の日系対応、木村氏に聞く韓国政治政治一般軍事選挙外交尹氏夫妻捜査へ法案可決、李在明政権の与党韓国政治社会一般政治一般選挙外交李大統領Ｇ７出席へ、日米と会談調整韓国政治政治一般外交大統領に李在明氏、３年ぶりの革新政権韓国政治マクロ経済社会一般政治一般選挙外交【2025大統領選】政権交代、李在明政権が誕生 与野対立解消し経済回復に総力韓国政治マクロ経済政治一般外交韓国の最新ニュース「九死に一生」悲願の座、襲撃や捜査くぐり抜け韓国政治社会一般政治一般選挙外交ＬＧ電子、空調・電装でＢｔｏＢ事業強化韓国電機電機車部品NEW釜山市が研究所設立、新素材産業を育成韓国製造その他製造設備投資政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国５月の輸出4.8％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW香港飲食店免許に国安条件を追加PICK UPサービスその他サービス政治一般政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾５月輸出額、単月で過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ