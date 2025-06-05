シンガポール【シンガポール経済統計】４月の外国人入国者数、4.5％増の140万人経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 ４月の外国人入国者数、4.5％増の140万人シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 ３月のチャンギ空港利用者数、1.9％減の562万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、２月は５％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 １月の外国人入国者数、15％増の163万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 12月の銀行貸出残高、5.2％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 11月のチャンギ空港利用者数、12％増の574万人シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュースカンボジアのウイング銀、ＣＩＭＢ現法と提携シンガポール金融金融一般その他サービス供給網支援グローハブ、ＡＩ強化へＲ＆Ｄ増強シンガポールＩＴＩＴ一般その他サービス高品質コーヒーブランド、日本１号店を出店シンガポールサービス食品・飲料外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国コンビニ業界の経営環境悪化PICK UP商業統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食更新香港蒸留酒の輸入額がワイン超えPICK UP食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制財政外食・飲食NEW台湾就職希望、直近６年の最高PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ