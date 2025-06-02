日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月30日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月29日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月29日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月28日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニューストランプ関税一部停止命令、「権限逸脱」米国経済貿易自動車鉄鋼・金属政策・法律・規制【マーケット情報】商品市況（2025年05月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW農業白書「輸出で稼ぐ」、海外の成長余地強調日本農水食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー地震の経済損失3.8兆チャットに、総司令官PICK UP政治統計社会一般政治一般財政災害NEW香港域外技術人材、８職種を誘致PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療建設・プラント海運空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾鴻海、25年売上高７兆元超へPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ