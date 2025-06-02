企業は内需重視へ、９割が国内市場に軸足

インド企業は内需重視へ、９割が国内市場に軸足経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計貿易貿易統計４月の香港ドル預金0.7％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEW５月の輸出1.3％減 半導体は最高額、米関税の影響も韓国経済マクロ経済貿易統計NEW４月輸出額、７％増の67億ドル 相互関税見据え米国向け前倒しもフィリピン経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW現政権下の投資認可3.5兆ペソ、再エネ増加フィリピン経済統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW企業は内需重視へ、９割が国内市場に軸足インド経済マクロ経済貿易統計NEW青島の１～４月経済統計、鉱工業は8.7％増中国山東経済マクロ経済貿易統計インドの最新ニュースエンバシー、南部の商業物件の売却検討インド建設決算不動産建設・プラントNEW24年乗用ＢＥＶ販売、11万台 前年比16％増、普及率は2.5％インド車両マクロ経済統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械陸運環境政策・法律・規制車部品北東部で豪雨、30人死亡インド社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー地震の経済損失3.8兆チャットに、総司令官PICK UP政治統計社会一般政治一般財政災害NEW香港域外技術人材、８職種を誘致PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療建設・プラント海運空運雇用・労務政策・法律・規制NEW台湾鴻海、25年売上高７兆元超へPICK UPＩＴ決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ