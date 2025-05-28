飲料セッペ、25年は最大20％減収見通し

タイ飲料セッペ、25年は最大20％減収見通し食品NEW国・地域タイ業種食品関連タグタイ食品・飲料統計貿易貿易統計中部３省が輸出先開拓、輸送網拡大も中国経済貿易統計倉庫陸運海運NEW25年の成長率予測、3.10％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW飲料セッペ、25年は最大20％減収見通しタイ食品貿易統計食品・飲料NEWカンボジアと中国、観光分野の協力を強化カンボジア政治統計観光政治一般政策・法律・規制外交NEW中国との２国間貿易額、１～４月は7.5％増マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW24年の名目賃金上昇率5.6％ 前年から伸び加速、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEWタイの最新ニュース過剰在庫のＥＶ、課題はアフターサービスタイ車両自動車車部品NEW【タイ政治社会の潮流】タイは衰退するか？（第452回）タイ政治政治一般NEW財務相、暗号資産連動のクレカ導入検討タイ金融ＩＴ一般金融一般観光政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港ヘルスケア企業が香港視察独自PICK UP医薬貿易保健医療医薬品バイオイベント政策・法律・規制NEW台湾台湾のＭ＆Ａ取引額、81％増PICK UP経済マクロ経済統計金融一般証券NEW韓国「より広く深い日韓協力へ」PICK UP経済マクロ経済自動車観光選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ