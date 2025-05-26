日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月23日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月21日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースシャオミが７月に新ＥＶ発売、テスラに対抗中国車両自動車NEW車バイオ燃料を28年度導入、一部地域で先行日本資源自動車バイオ石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制日産「ノート」輸出検討、再建へ強化日本車両自動車各国・地域のトップ記事香港世界の香港協会が新潟に集結独自PICK UP経済マクロ経済食品・飲料農林・水産空運観光イベント文化・宗教NEWミャンマー国連主導の枠組み、雨期対策計画を発表PICK UP社会社会一般災害NEW中国車販売店の24年売上高１割減PICK UP車両統計自動車卸売り小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ