長江デルタの鉄道旅客、端午節は７％増へ

中国上海長江デルタの鉄道旅客、端午節は７％増へ運輸NEW国・地域中国上海業種運輸関連タグ中国陸運観光娯楽社会一般関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送長江デルタの鉄道旅客、端午節は７％増へ中国上海運輸陸運観光娯楽社会一般NEW上海―成都の移動時間半減へ、新高速鉄道中国上海運輸インフラ建設・プラント陸運ハノイの交通決済システム、９月に共通化ベトナム運輸ＩＴ一般陸運東京メトロ、メトロ１号線の運営会社を支援ベトナム運輸陸運中国接続の北部鉄道、12月19日に着工式ベトナム運輸インフラ金融一般陸運政策・法律・規制ＪＩＣＡ、ＬＲＴ１号線に省エネ技術支援フィリピン運輸インフラ陸運環境政策・法律・規制中国の最新ニュース「中式養生水」が人気、29年に３千億円市場中国食品統計食品・飲料小売りNEWゲーム動画配信の闘魚、25年１Ｑは赤字縮小中国湖北媒体決算ＩＴ一般その他サービス娯楽メディアNEWアップル、iPhone下取りで最大11万円引き中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信小売りNEW各国・地域のトップ記事香港ドローンでインフラ老朽化対策PICK UPＩＴＩＴ一般その他製造インフラその他サービス不動産空運政策・法律・規制NEW台湾住宅価格、４月も踊り場にPICK UP建設金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ソウルで「酒フェス」開催PICK UP食品食品・飲料その他サービス観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ