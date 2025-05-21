４大グループ、大幅増益も雇用は横ばい

韓国４大グループ、大幅増益も雇用は横ばい経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務自動車統計四川の１～４月経済統計、鉱工業は7.1％増中国四川経済マクロ経済統計NEW北京の１～４月経済統計、鉱工業は6.6％増中国北京経済マクロ経済統計NEW乗用車市場で価格競争進む ＮＥＶの値下げ幅大きく中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW衛星ナビ産業の24年生産、７％増の5758億元中国ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器NEW１～４月の財政収入0.4％減、下げ幅縮まる中国経済マクロ経済統計財政NEW１Ｑの製造業生産額、５四半期連続プラス台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属機械車部品NEW韓国の最新ニュースソウル市の２地区、キックボード通行禁止に韓国運輸陸運政策・法律・規制ＬＳマテ、亀尾のアルミ部品工場が完成韓国車両自動車鉄鋼・金属車部品上場企業の１Ｑ営業益24％増 電子がけん引、米関税が不安材料韓国経済マクロ経済統計決算NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー総司令官、総選挙実施の重要性を強調政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国乗用車市場で価格競争進むPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW香港老舗ベーカリーが経営危機かPICK UP商業食品・飲料金融一般その他サービス不動産娯楽雇用・労務小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ