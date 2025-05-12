ＧＬテクノ半導体関連工場、対中規制に対応

ベトナムＧＬテクノ半導体関連工場、対中規制に対応日系企業進出製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナムガラス・セメント関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ＧＬテクノ半導体関連工場、対中規制に対応ベトナム製造ガラス・セメントNEWセカンドストリート、香港１号店がオープン香港商業繊維その他サービス小売りスカイドライブ、台湾で離島緊急医療輸送台湾運輸ＩＴ一般保健医療空運半導体シリコン材を越で生産 化学トクヤマ、生産量1.5倍にベトナム化学化学一般精密機器設備投資島津製作所、杭州に環境イノベセンター中国浙江経済マクロ経済電子・コンピューターその他製造その他サービス環境ＧＬテクノが製造拠点、半導体製造用の石英ベトナム資源電子・コンピューター精密機器鉱業ベトナムの最新ニュース国営化学ビナケム、ＥＣ直販サイト開設ベトナム化学ＩＴ一般化学一般NEWホンダ二輪、４月販売７％増に減速ベトナム車両自動車二輪車NEW寝具販売大手ブアネム、ＵＰＣｏＭ登録へベトナム製造その他製造証券NEW各国・地域のトップ記事中国４月の新車販売は１割増PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港ＣＡＴＬが20日に香港上場PICK UP車両自動車その他製造金融一般証券車部品NEW台湾機械設備、輸出額は4.7％増PICK UP製造貿易統計その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事一覧へ