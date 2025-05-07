ＵＭＷトヨタ、４月の販売台数は7932台

マレーシアＵＭＷトヨタ、４月の販売台数は7932台PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア日本自動車統計自動車統計北汽新能源の４月販売、3.6倍の１万台中国北京車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、４月は22％増中国広西車両統計自動車NEW江淮汽車、25年１Ｑ決算は赤字中国安徽車両統計決算自動車NEW賽力斯の４月販売、５カ月ぶりプラス中国重慶車両統計決算自動車NEW千里科技の４月販売、39％増の6346台中国重慶車両統計決算自動車NEW中国車の欧州販売増、ＥＶ関税でＰＨＶ強化中国車両貿易統計自動車設備投資政策・法律・規制NEWマレーシアの最新ニュースゴム手袋ハルタレガ、24年３月期は６倍増益マレーシア製造決算その他製造ゴム・皮革NEW岸田前首相、脱炭素を促進 首相らと会談、ＭＪＩＩＴ視察もマレーシア政治ベンチャーバイオ教育環境政治一般政策・法律・規制外交NEWムーディーズ、格付け引き下げの可能性示唆マレーシア経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港テック企業の上場を個別指南PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料バイオその他製造農林・水産金融一般証券環境政策・法律・規制NEW韓国韓悳洙氏「改憲は絶対必要」PICK UP政治政治一般NEWタイ二輪車登録、４月3.7％増PICK UP車両マクロ経済統計二輪車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ