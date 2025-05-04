〔セブ通信〕チャイナバンク、カジノ用地売却へ

フィリピン〔セブ通信〕チャイナバンク、カジノ用地売却へ金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般不動産観光関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕チャイナバンク、カジノ用地売却へフィリピン金融金融一般不動産観光NEW〔セブ通信〕行政監察院、知事に６カ月停職命令フィリピン政治電力・ガス・水道事件政治一般政策・法律・規制〔セブ通信〕石油インシュラー、貯蔵施設を稼働フィリピン資源石油・石炭・ガスインフラ建設・プラント〔セブ通信〕アボイティス発電所、送電網から除外フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制〔セブ通信〕ヒルトン、中価格帯ホテルを建設フィリピン観光不動産建設・プラント観光〔セブ通信〕国際教育支援機構、語学学校を運営フィリピンサービスその他サービス教育フィリピンの最新ニュースハリフィル、現代自の商用ＥＶ２車種発表フィリピン車両自動車陸運環境基地転換公社、１～３月投資認可77億ペソフィリピン経済設備投資不動産建設・プラント観光外食・飲食バイク配車の運転手削減、運輸省が猶予措置フィリピン運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事台湾最後の１機停止、原発ゼロにPICK UP公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWタイニチレイロジ、物流網を拡大PICK UP運輸電力・ガス・水道設備投資建設・プラント倉庫陸運環境NEWベトナム新車市場、ＳＵＶ販売好調PICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ