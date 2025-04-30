【香港・マカオ経済統計】３月

香港【香港・マカオ経済統計】３月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計１～３月のサービス貿易、8.7％増の２兆元中国経済貿易統計その他サービス観光NEW深センの輸出額、１～３月は９％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW１～３月の物流総額5.7％増、需要安定中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW３月の地方債発行56％増、起債加速中国経済マクロ経済統計インフラ証券財政NEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW４月の消費者信頼感指数、１年ぶり低さに台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】2024年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計香港の最新ニューステイクオフ：チャリティーショップの…香港社会繊維社会一般小売りNEW商業用物件価格、２Ｑに10％下落も＝中原香港建設統計不動産域外人材が雇用圧迫、飲食業労組が改善要求香港サービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食各国・地域のトップ記事ミャンマー国連機関、農業部門への地震の影響を報告PICK UP農水農林・水産災害NEW中国中国「デフレ輸出」深刻化かPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW香港労働節、本土から84万人予測PICK UP観光統計陸運観光政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ