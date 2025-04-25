日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月24日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米産コメ輸入増へ６万トン枠、価格高騰も考慮日本農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制ＥＶ充電規格の見直しも、非関税障壁で対応日本車両自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制日野自の赤字2177億円、過去最大日本車両決算自動車NEW各国・地域のトップ記事中国ＡＩ投資、28年に14兆円超えPICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港本土客は「香港らしさ」重視PICK UP観光統計観光文化・宗教NEW台湾議員の罷免運動、批判が５割PICK UP政治統計政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ