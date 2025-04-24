いすゞ、ピックアップＥＶを北欧に輸出

タイいすゞ、ピックアップＥＶを北欧に輸出PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向いすゞ、ピックアップＥＶを北欧に輸出タイ車両自動車NEW広汽日野が社名変更、５年内に上場へ中国広東車両自動車ＩＴ一般日本勢も新モデル続々、「中国開発」前面に中国車両自動車イベント日野自、ス州にサービスセンター開業マレーシア車両自動車車部品三菱自、24年度の比新車販売は過去最高フィリピン車両自動車スズキ、故鈴木修氏の功績称えＣＯＥ設立へインド車両自動車タイの最新ニュースＬＧ電子、年内にサブスク加入４万人目標タイ電機電機ロイヤルカナン、ペット用品で若年層狙うタイ食品食品・飲料イベントNEWタイの航空安全評価、米で10年ぶり最高にタイ運輸空運各国・地域のトップ記事中国ＡＩ投資、28年に14兆円超えPICK UPＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港本土客は「香港らしさ」重視PICK UP観光統計観光文化・宗教NEW台湾議員の罷免運動、批判が５割PICK UP政治統計政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ