一行ニュース（17日付）

中国一行ニュース（17日付）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本マクロ経済ＧＤＰ四川省のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国四川経済マクロ経済統計NEW天津のＧＤＰ、１～３月は5.8％成長中国天津経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済NEWその他のニュース（17日付）台湾経済マクロ経済NEW25年１ＱのＧＤＰ成長率、前年同期比5.4％中国経済マクロ経済１ＱのＧＤＰ成長率5.4％ 政策効果広がる、駆け込み輸出も中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制失業率一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済NEW３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食マカオ大、25年ＧＤＰ成長予測を下方修正マカオ経済マクロ経済統計財政２月の失業率3.1％、２カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３月就業者19.3万人増、建設・製造減少続く韓国経済マクロ経済統計雇用・労務２月失業率3.8％、３カ月ぶり下落フィリピン経済統計雇用・労務中国の最新ニュース商務省など、サービス消費の質向上に措置中国サービス統計電機保健医療医薬品その他製造その他サービス空運観光娯楽メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW消費は飲食・グルメが最多 お一人様経済、レジャーに潜在力中国経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽メディア社会一般外食・飲食NEW24年の対米輸出比率、18地域が１割超え中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国消費は飲食・グルメが最多PICK UP経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽メディア社会一般外食・飲食NEW台湾ＴＳＭＣ、成長予想を維持PICK UPＩＴ貿易決算ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW韓国「米関税で景気下振れ懸念」PICK UP金融マクロ経済貿易金融一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ