インドール経済区、昨年度の輸出額は９％減

インドインドール経済区、昨年度の輸出額は９％減経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド米国医薬品マクロ経済統計貿易貿易統計広東省の１～３月輸出額、過去最高を更新中国広東経済マクロ経済貿易統計NEWスイス時計の中国本土輸出、１Ｑは23％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW３月の対米輸入、穀物や綿花が急減＝関税で中国経済貿易統計食品・飲料繊維その他製造農林・水産政策・法律・規制NEW広州交易会１期閉幕、バイヤー数は２割増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW中国繊維企業、ベトナム投資熱冷めず中国繊維貿易統計繊維設備投資政策・法律・規制NEW遼寧のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュース中国との直行便運航、年内再開を視野インド運輸空運観光文化・宗教外交NEW印名門大教授、日本大使館員にセクハラかインド社会社会一般事件NEWテイクオフ：パキスタンが近年、ロバ…パキスタン農水貿易農林・水産社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国世界初のロボットマラソンPICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造精密機器機械社会一般イベント政策・法律・規制NEW台湾日系不動産、広域展開へ着々建設不動産建設・プラント倉庫観光小売りNEW韓国大統領制見直す「改憲必要」PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ