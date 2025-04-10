中国の25年成長率、4.7％予測＝ＡＤＢ

中国中国の25年成長率、4.7％予測＝ＡＤＢ経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国アジア米国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計中国の25年成長率、4.7％予測＝ＡＤＢ中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW宇通客車の24年は純利益2.3倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW続くオフィス賃料値下がり 新規供給広がる、空室率も上昇中国建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW投資家信頼感、６月は低下で「悲観」タイ金融マクロ経済統計保健医療鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券軍事外交NEW24年度コメ輸出は248万トン、目標届かずミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW国民車プロトン３月販売、9.6％増の1.4万台マレーシア車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュース外国人向けの免税「店舗で還付」、全国適用中国経済その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中国が対米関税84％に引き上げ、米に対抗中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制小売りNEW高齢者施設火災で20人死亡、中国河北省中国河北社会社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事香港運河売却の行方さらに混迷PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾鴻海、日産との協業に意欲PICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW韓国車産業に２兆ウォン追加支援PICK UP車両貿易自動車金融一般政策・法律・規制外交車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ